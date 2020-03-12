İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yeni uçak park alanı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı apron genişletme ve yeni uçak park alanları inşaatı tamamlandı.
12.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:49
İzmir Adnan Menderes Havalimanı apron genişletme ve yeni uçak park alanları inşaatı tamamlandı. Çalışmaların ardından 26 yeni uçak park alanı hizmete açıldı. Yeni açılan uçak park alanları ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Uçak park sayısı 35'ten 61'e yükseltildi
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 yüz 80 bin metrekare alanda yapılan 26 yeni uçak park alanı ile önceden 35 olan uçak park alanı 61'e yükseltildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin," İnşaat çalışmaları tamamlanan İzmir Adnan Menderes Havalimanının 280.000 metrekare ve 26 yeni uçak park sahasından oluşan "Apron-3 sahası" hizmete açıldı. Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülüyle ülkemizi gururlandıran İzmir Adnan Menderes Havalimanında Apron-3 sahasının da hizmet vermeye başlamasıyla uçak park sahası kapasitesi 35'ten 61'e yükseldi. 8 uçak park sahası ise özel uçaklar için tahsis edildi" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL
Uçak park sayısı 35'ten 61'e yükseltildi
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 yüz 80 bin metrekare alanda yapılan 26 yeni uçak park alanı ile önceden 35 olan uçak park alanı 61'e yükseltildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin," İnşaat çalışmaları tamamlanan İzmir Adnan Menderes Havalimanının 280.000 metrekare ve 26 yeni uçak park sahasından oluşan "Apron-3 sahası" hizmete açıldı. Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülüyle ülkemizi gururlandıran İzmir Adnan Menderes Havalimanında Apron-3 sahasının da hizmet vermeye başlamasıyla uçak park sahası kapasitesi 35'ten 61'e yükseldi. 8 uçak park sahası ise özel uçaklar için tahsis edildi" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Adnan Menderes Havalimanı, Keskin, İzmir, Güncel
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