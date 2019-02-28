İzmir Afrin Şehidi, Ailesi ve Meslektaşları Tarafından Anıldı

Afrin
şehidi, ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yapılan Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma
Astsubay Uğur Palancı, ölümünün birinci yılında ailesi ve silah arkadaşlarınca, İzmir
'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Meslektaşları, mezarına Türk bayrağı serilmiş olan şehedi asker selamıyla selamlayıp, dua etti. Baba İhsan Palancı ise, Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin terör örgütü PKKYPG'ye yönelik geçen yıl yaptığı Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü
Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Uğur Palancı, şehit oldu. Bir yıl önce şehit olan Palancı, İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANI UNUTMADILAR
Uğur Palancı'nın şehit olmasının birinci yıl dönümünde, görev yaptığı Bornova
Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşları, onu unutmadı. Ailesiyle bağlantıya geçen şehit askerin silah arkadaşları, şehitlikteki mezarı başında bir araya geldi. Emekli polis olan baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı ve kardeşleri Kadir Palancı ile Ümit Palancı, şehidin silah arkadaşlarını karşılayıp, onlara gül verdi. Şehit askerin Türk bayrağıyla örtülen mezarının başında Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılınç
ile Afrin'e yönelik operasyonda kahramanca mücadele eden askerler, selam verip dua etti. Bu sırada aile üyeleri birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştı. Duaların edilmesinden sonra aile üyeleri, şehitlerinin silah arkadaşlarına tek tek sarılıp onları yolcu etti. Askerlerde, şehidin mezarı başında asker selamıyla ona olan saygılarını bildirdi.
Törenden sonra açıklama yapan baba İhsan Palancı, Buradaki herkes bizim evladımız. Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler dedi.
İzmir, Afrin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA