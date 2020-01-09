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İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildiİZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ahıra polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 1046 şişe, sahte içki ele geçirildi.

09.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:13
Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi
İZMİR'in ilçesindeki bir ahıra polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 1046 şişe, sahte içki ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Sarnıç Mahallesi, 1119 sokaktaki bir ahırda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 70 ve 100 cc'lik toplam 1046 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirirken, Aydın G., Mustafa Ö. ve Mehmet G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziemir, Güncel

Kaynak: DHA


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