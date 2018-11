İzmir Aile Hekimlerinden Mobbing İddiasıyla Eylem

09 Kasım 2018 Cuma 17:45



09 Kasım 2018 Cuma 17:45

Aile hekimlerinden mobbing iddiasıyla eylemİZMİR'de aile hekimleri, baskı ve mobbing olaylarının arttığı iddiasıyla eylem yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen hekimler, yaşanan sorunları yetkililere aktardıkları halde çözüm üretilmediğini savundu. Eylemde, bazı sağlıkçıların Atatürk 'ün küçük bir heykelini tutması dikkat çekti.Aile hekimleri, baskı ve mobbingin arttığını ileri sürerek, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde eylem yaptı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan hekimler, yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi. İzmir Tabip Odası Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Seha Yüksel, yönetici kadroları konusunda yapılan her değişiklik sonrasında, gündeme gelen yeni düzenlemelerin mevzuattaki karmaşayı arttırdığını savundu. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse il sağlık müdürlüğünde, Aile Hekimliği işleyişi ve gereksinimleri hakkında yeterli fikir sahibi olunmadığını, hekimlik etik değerlerini yeterince göz önüne alınmadığını ileri süren Yüksel, İlçe sağlık müdürlükleri, aile hekimlerimize usulsüz ve hukuksuz soruşturmalar açmakta, haksız ceza puanları vererek sözleşme feshine neden olabilecek uygulamalar yapmakta diye konuştu.'HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATACAĞIZ'Artan iş yükü, sürekli değişen uygulamalar haksız ve usulsüz denetimler, her gün karşılaşılan sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet ile çalışanların motivasyonunun bozulduğunu söyleyen Nüri Seha Yüksel, şunları dile getirdiHekimler, idarenin bu tutumları ile ayrıca tükenmişlik yaşamaktadır. Söz konusu ilçe sağlık müdürlüğü yöneticilerinin, bu baskı ve mobbing uygulamalarına devam etmeleri durumunda hukuki süreçleri başlatacağız. Bu yasa tasarısı ile haklarında hukuki bir süreç işletilmeden görevlerinden alınan hekim ve sağlık çalışanlarının, zorlu eğitim süreçleri, tecrübe ve akademik kariyerleri yok sayılıp çalışma hakları ellerinden alınmakta. Güvenlik soruşturması bahanesiyle hukuki başka bir gerekçe olmadan, yeni mezun hekimlerin göreve başlamaları engellenmekte. Çalışmalarına müsaade edilmemekte. Bu durum yoğun emek ve büyük ideallerle hekim olmak isteyen meslektaşlarımızı işsizliğe ve açlığa mahkum etmekte.'BUNDAN SONRA DAHA ÇOK MOBBİNGE UĞRAYACAĞIZ' Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal da bundan sonra daha çok şiddete uğrayacaklarını öne sürerek, Sağlıkçılar kanser olduğunda, raporlu 180 gün izin hakkı vardı. Bu izin hakkımız 40 gün indiriliyor. Bu yasaların çıkması, sağlık emekçilerinin de bunu kabul etmesi için, bizlere mobbing uygulanıyor. Arkadaşlar, biz bundan sonra daha çok mobbinge uğrayacağız. Biz bundan sonra daha çok şiddete uğrayacağız. Çünkü çıkan her yasada, sadece hekimler kaybetmiyor. Hastalar da kaybediyor diye konuştu.Eylem esnasında, bazı sağlıkçıların ellerinde Atatürk'ün heykelciklerini taşıması dikkat çekti. Yine, sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanmasını simgeleyen sarı şemsiyeler de açıldı. Eylem, yapılan konuşmaların ardından son buldu.