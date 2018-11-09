İzmir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şehir Hastanesi İnşaatında İnceleme Yaptı

Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ
, Bayraklı
'da yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Dağ, Hastane inşaatı hızla devam ediyor. Bu inşaat çalışması birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor dedi. Kemalpaşa
Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti
'li Mehmet Türkmen
'in oğlu olan Hasan Türkmen'in cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, daha sonra Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatını inceledi. İlk olarak hastanenin maketi üzerinden bilgi alan Hamza Dağ, ardından inşaat sahasının seyir bölümünde incelemelerde bulundu.Basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Dağ, İnşaat alanında hızla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor. İnşaat başta olmak üzere bir çok alanda ciddi çalışma yapılıyor. 2016 yılında inşaatı başlayan hastane, Mayıs 2020 yılında bitirilmiş olacak, 2 bin 60 yataklı hastane, Bayraklı başta olmak üzere İzmirlilere hizmet sunacak. 2016 kardeşimiz da burada harıl harıl çalışıyor. Mühendisinden işçisine kadar. Burada 5 tane hastane var. Devasa ciddi bir hastane. Şu anda da yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Bizler de aylık olarak bunların takibini yapıyoruz. Bugün de burada brifingini almış olduk dedi.
6 BİN KİŞİYE İSTİHTAM SAĞLAYACAK
Yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde 5 hastane olacak. Sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımı devam eden kampüsteki hastaneler tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak.
İzmir,Ak Parti,Hamza Dağ