İZMİR AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

AK Parti İzmir
eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
İZMİR'in Narlıdere
ilçesinde, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., iddiaya göre üzerinde polis yeleği bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfele saldırıya uğradı. Vucuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet K. hastaneye götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
Olay, bugün saat 19.45 sıralarında İsmail Cem
Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. evinde olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin evden çıktıktan sonra otomobille uzaklaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vucudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet K.'nin evinden çıkan ve üzerinde polis yeleği olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis önemli detaylara ulaştı.
AYAĞINDA ELOKTRONİK KELEPÇE BULUNUYORDU
İş adamı Ahmet K.'nin İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılıp adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada üzerinde polis yeleği bulunan saldırganın, Ahmet K.'nin oturduğu güvenlikli sitenin girişindeki görevliye 'Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini belirterek, içeri girdiği anlaşıldı. Daha sonra Ahmet K.'nın evine giden saldırganın tabanca ile 6 el ateş ettiği belirlendi. Vucuduna iki mermi isabet eden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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