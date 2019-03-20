İzmir AK Parti'li Dağ CHP Meclis Üyesi Adayı 19 Kişi Terör Örgütleri ile Bağlantılı-2

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Ak Parti'li Dağ CHP meclis üyesi adayı 19 kişi terör örgütleri ile bağlantılıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üye aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun, doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Hamza Dağ, geriye kalan 8 kişinin ise birinci derece yakınlarının terör örgütleriyle bağlantılarının bulunduğunu iddia etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde ve CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerine yönelik iddialarda bulundu. HDP'nin de Millet İttifakı'nda yer aldığını ileri süren Dağ, Bu ittifakta Meral Akşener en edilgen üyedir. Kararlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında alınmıştır. Meral Hanım, Tunç Soyer isminden rahatsız olmuş ancak Türkiye genelinde yapmış olduğu ittifak zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih etmiştir diye konuştu.'SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ'CHP'nin, HDP ile olan ittifakını kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yapmayı tercih etmediğini ileri süren Hamza Dağ, şunları söylediBu ittifak gizli bir şekilde yürütüldü. Kemal Kılıçdaroğlu kafasını kuma gömmüş deve kuşu misali bu ittifakı kimsenin görmediğini düşünmektedir ancak her şey gün gibi ortadadır. İzmir'de önemli siyasi aktörlerden biri olan CHP'den beklediğimiz, açık açık kimlerle ittifak yaptığını ve hangi pazarlıkların içinde olduğunu kamuoyuna açıklamasıydı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, bu hususta İzmir seçmenine açıkça mahcup olacağını bildiğinden, sessiz kalmayı tercih etti.İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda belediye meclis üyesi adaylarının olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını ve bunun üzerine araştırma yaptıklarını kaydeden Hamza Dağ, İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleri ile geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişiler arasında dağ kadrosunda bulunmuş, terör örgütü eylemlerine katılmış, örgüt propagandası yapmaktan ceza almış, örgüte mali destekte bulunmuş, gençlik yapılanmalarının içinde yer almış ve aile fertlerinden bazıları terörle ilişkili suçlardan ceza almış birçok kişi bulunmakta. Ayrıca bu listede HDP'de ilçe eş başkanlığı yapmış kişiler de bulunmakta dedi.'YASA DIŞI EYLEMLERE KATILANLAR DA VAR'Hamza Dağ, iddiasını ilçe ilçe açıklayarak şöyle dediCHP Aliağa Belediye Meclis üyesi listesinde HADEP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi bulunuyor. Balçova'da CHP Balçova Belediye Meclis üyesi listesinde, oğlu terör örgütüne üye olan, kundaklama eyleminde bulunan ve bildiri dağıtan bir kişi var. CHP Bayraklı Belediye Meclis üyesi listesinde, kardeşi MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi bulunuyor. THKP- C gençlik yapılanmasında yer alan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi de var. Yine Bayraklı'da kardeşi PKK terör örgütüne yönelik yardım ve yataklık suçundan adli işlem gören bir kişi bulunuyor. Bornova Belediye Meclis üyesi listesinde, PKK- KCK ile ilişkisi bulunan ve maddi destek sağlayan iki kişi bulunuyor. CHP Buca Belediye Meclis üyesi listesinde oğlu terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi var.'TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARI VAR'CHP Çiğli Belediye Meclis üyesi listesinde TKP- Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişinin bulunduğunu, yine kendisi PKK eylemlerine katılan ve bir kardeşi de sosyal medyada PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan bir kişinin de listede olduğunu ileri süren Dağ, şunları kaydettiCHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi listesinde, kendisi terör örgütü DHKP- C'nin eylemlerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir kişi var. CHP Karşıyaka Belediye Meclis üyesi listesinde PKK'nın eylemlerine katılan bir kişi de bulunuyor. Ayrıca CHP Kınık Belediye Meclis üyesi listesinde HDP eski ilçe eş başkanlığı yapmış bir kişi de bulunuyor. CHP Konak Belediye Meclis üyesi listesinde DHKP- C ile ilişkisi bulunan bir kişinin yanı sıra askerimizle girmiş olduğu çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi de listede yer aldı. Bu kişinin kardeşi kırsal alanda girilen çatışmada Mehmetçiğimiz tarafından öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu bilinmektedir.İLÇELERİ TEK TEK AÇIKLADICHP Menemen Belediye Meclis üyesi listesinde kendisi ve eşi PKKKCK terör örgütü ile ilişkisi bulunan ve bundan dolayı hapis yatan bir kişinin olduğunu ileri sürülen Hamza Dağ, Çocukları MLKP terör örgütü faaliyetlerine katılan bir kişi var. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişi de yine listede. CHP Narlıdere Belediye Meclis üyesi listesinde, çocukları MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişinin yanı sıra, ilçede PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan bir kişi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katılan bir kişi, DHKP-C sempatizanı olan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi, PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katılan bir kişi bulunuyor dedi.'19'U DOĞRUDAN BAĞLANTILI'CHP Ödemiş Belediye Meclis üyesi listesinde babası MLKP terör örgütü ile ilişkili yapılarda faaliyet gösteren bir kişinin olduğunu iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Urla Belediye Meclis üyesi listesinde MLKP eylemlerine katılan bir kişinin bulunduğunu söyledi.Hamza Dağ, CHP listelerinde 14 ilçeden 27 kişi tespit edildi. Listedeki 19 kişi doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişiler. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmakta. Bu kişiler CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir diye konuştu.'KOLTUKLARDAN DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' algısını İzmirlinin yerle yeksan edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdüKurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de seçmene terörle bağlantılı kişilerin dayatılmasını, Kılıçdaroğlu ve ekibinin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer nasıl açıklamaktadır Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir AK Parti ve MHP olarak bir ittifak ortaya koyduk. Bu ittifakı yaparken de şeffaflıktan uzak, milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturabilecek hiçbir iş yapmadık. Bizim belediye başkan adaylarımızın, belediye meclis üyelerimizin mensubiyetleri bellidir. 31 Mart öncesindeki resim ne ise 31 Mart sonrasında da bu resim olacaktır. Ancak diğer tarafta ise İzmir'i tanımayan, sokaklarına ve insanlarına yabancı olan kişiler İzmir'i oturdukları koltuklardan dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de kişisel menfaatleri doğrultusunda, birtakım çevrelerle her türlü pazarlığı yapmaya hazır bir tavır sergiliyorlar. Fakat 31 Mart'ta bu pazarlıkların milletimizden nasıl döndüğünü çok net bir şekilde görecekler. İnanıyorum ki İzmir'in bu kenti canıgönülden seven ve vatanperver güzel insanları, saygısızca kendilerine dayatılan bu 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' algısını yerle yeksan edeceklerdir.'PKK'LILARIN OLDUĞU PARTİ Mİ DİYECEĞİZ'Listeye yazılan isimlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirilip geçirilmediği sorusunu yanıtlayan Dağ, Bunlar GBT değil, bizim aldığımız bilgiler. Karşı taraf 'Yasal olarak engel yok' diyebilir. 1 yıl ceza almış olması aday olmasına engel ama CHP gibi bir partiden aday olanların mutlaka araştırmaya tabi tutulması lazım. Bu isimler bir yerlerden verilmiş. İsimlere baktığınızda CHP'de bugüne kadar yaşanmayan bir durumla kaşı karşıyayız. İtirazımız söz konusu değil. Oturdukları yer itibarıyla sıkıntı var. CHP'nin oturduğu yeri biz biliyoruz. Biz CHP'ye sosyal demokrat mı, Atatürk'ün partisi mi, Altı Ok mu yoksa listelerinde PKK'lıların olduğu parti mi diyeceğiz dedi.