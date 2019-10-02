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İzmir Akdeniz'e örnek oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in üyesi olduğu Akdeniz Kentler Birliği temsilcilerinden oluşan bir heyeti makamında ağırladı.

02.10.2019 08:48İzmir Akdeniz'e örnek oluyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in üyesi olduğu Akdeniz Kentler Birliği temsilcilerinden oluşan bir heyeti makamında ağırladı.

Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) temsilcilerinden oluşan bir heyet, İzmir'in markalaşma kentin doğal ve alternatif turizm yoluyla yerel kalkınmanın teşvik edilmesi alanlarında yaşadığı deneyimlerden faydalanmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Joe Antoun, İssam Bou Rached, Abdüllah Abdul Wahab, Mira Tadros, Maawad Salim ve Konstantia Nikopoulu'dan oluşan Akdeniz Kentler Birliği heyetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanları Onur Eryüce ile Güven Eken ağırladı.

Akdeniz Kentler Birliği'nin çalışmalarını aktaran heyet, ekoturizm ve bölgesel markalaşmayı öne çıkaran TER-BRAND projesi kapsamında İzmir'in deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirten heyete Başkan Soyer, "Akdeniz şehirleri arasındaki diyaloğun gelişmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Soyer, "Deneyimlerin paylaşılması çok önemli. Birlikte çalışmak ve paylaşmak için bir kanal yaratmamız çok gerekli. Akdeniz Kentler Birliği, kendi yaptıklarınızın kendi şehrinizde kalmaması, tecrübelerinizi test etmek ve paylaşmak için de ayrıca çok önemli" diye konuştu.

Heyet dört günlük İzmir ziyareti programı dahilinde turizm çeşitlendirme stratejileri, doğaya dayalı turizm ve tarımsal turizm konularında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimleri ve kentteki çeşitli kurumlar ile görüşmeler yapacak. - İZMİR

Akdeniz Kentler Birliği, Tunç Soyer, Akdeniz, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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