İZMİR Alaçatı'da izole tatil yapmak isteyenler butik otelleri tercih ediyor

Alaçatı'da izole tatil yapmak isteyenler butik otelleri tercih ediyorİZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren butik oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

24.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:20
Alaçatı'da izole tatil yapmak isteyenler butik otelleri tercih ediyor
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren butik oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Birçok vatandaşların izole tatil yapmak için butik otelleri tercih ettiği görüldü.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında tatil yörelerinde bulunan ve faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Çeşme'de Alaçatı'da bulunan butik otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü. Alaçatı'da bulunan bir butik otelde gelen müşterilerin resepsiyonda önce ateş ölçümleri yapılırken, kayıt sırasında HES kodu da soruluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için de uyarıcı etiketler bulunurken, maskesiz otele kimse alınmıyor. Maskesi olmayanlara ise maske veriliyor. Ayrıca otelin belli başlı noktalarında dezenfektan cihazları bulunuyor.
HALK PLAJINDA SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
Çeşme, Ilıca halk plajında ise belediye ekipleri vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için önlemler aldığı görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için yaklaşık 1.5 metre aralıklarla iplerle belirlenmiş alanlar oluşturuldu. Denize girmek için gelen vatandaşlar alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi. Hafta içi olmasına rağmen plajın dolu olduğu da görüldü. İZMİR Alaçatı’da izole tatil yapmak isteyenler butik otelleri tercih ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Alaçatı, Çeşme, Güncel, Haber

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