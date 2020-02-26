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İzmir aliağa'da toki çekilişiyle ev sahibi oldular

Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldularTOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.

26.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:16
'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, 'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. ENKA Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konuklara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Aliağa 1'inci Noteri huzurunda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.
İzmir aliağa'da toki çekilişiyle ev sahibi oldular

Aliağa, İzmir, Toki, Güncel

Kaynak: DHA


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