İzmir Almanya'da Tanıtıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk
, Türkiye
'ye gelen turist
sayısını artırmak ve deniz turizmi temasıyla katma değeri yükseltmek için tanıtıma devam edeceklerini bildirdi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) koordinesindeki rüzgar sörfü temalı İzmir standının 6-10 Mart'taki Berlin
Uluslararası Turizm Fuarı'nda büyük ilgi gördüğü belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ocak ayında katıldıkları Boot Düsseldorf
Fuarı'ndan sonra ITB Berlin Fuarı'nda da yer alarak Almanya
pazarında Türkiye ve İzmir'i tanıtmaya devam ettiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un da açıkladığı gibi Almanya'dan erken rezervasyonlarda yüzde 58'lik artış olduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Fuarda İzmir'in gördüğü ilgi bize 2019 sezonu için moral verdi. İZKA'nın rüzgar sörfü temasıyla hazırladığı İzmir standı, Ege
kıyılarının cennet koylarını, dünyanın en güzel marinalarını, masmavi denizimizi, rüzgar ve uçurtma sörfü için Allah vergisi rüzgarımızı, mavi yolculuğu, dalış ve yat turizmini tanıtmak için iyi bir fırsat oldu. Ülkemize gelen misafir sayısını artırmak ve deniz turizmi temasıyla katma değeri yükseltmek için tanıtıma devam edeceğiz."
Almanya, İzmir, Ekonomi
Kaynak: AA