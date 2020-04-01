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İZMİR Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun

Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyunTFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.

01.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:24
Altınordu 'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.
Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını ailesiyle birlikte evinde geçiren deneyimli teknik adam, gençlik yıllarında tahta üzerine çivi çakılarak madeni para yardımıyla oynanan futbol oyununu günümüze taşıdı. Oğlu Emir ve kızı Nehir'le birlikte evinde mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin Eroğlu, "Futbol için dev statlara, binlerce metrekare çime ve tribünde onbinlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlüyüm" mesajı verdi.
"AMACIMIZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEK"
Futbolun içinde olmaları nedeniyle uzun yıllardan bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bugünlerde evimizde, ailemizle vakit geçirme şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim dedik. Çocuklarımız bana göre şu an şanslı değiller. Çünkü işin içine çok teknoloji girdi. Çocukluğumuzda mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz. Evde kalmak zorundayız. Amacımız keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi değerlendirmek. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Eroğlu'nun oğlu Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaştıkları nostaljik futbol oyununu sevdiklerini dile getirdi. İZMİR Altınordu’da Eroğlu’ndan nostaljik oyun

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Futbol, Güncel

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İZMİR Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun
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