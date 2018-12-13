İzmir Ameliyatta Oksijen Yerine Azot Verildiği Belirtilen Ege'nin Yaşam Savaşı Sürüyor

13 Aralık 2018 Perşembe 13:29



13 Aralık 2018 Perşembe 13:29

İzmir'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildiği belirtilen, bu yüzden kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'nın, yaşam savaşı devam ediyor. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, hastanedeki ameliyathanede ilk kendi çocuklarının operasyona alındığını, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.Torbalı'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandığı eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık bulunan tek çocukları Ege Avcı'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot verilen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu. Ege'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.Ege'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu ifade eden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise hatanın bir süre önce tamire giden cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki suç duyurusu ile ilgili de soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.SAĞLIK DURUMUNU ANNESİ ANLATTIHastane önünde oğlundan gelecek iyi haberleri umutla bekleyen anne İpek Yeşilçam, oğlunu son gördüğünde durumunda bir düzelme olmadığını söyleyip Ancak doktorlar, şimdi oğlumu uyutuyorlar. Bu arada uyumasını sağlayan ilaçları yarı yarıya azaltmaya başladılar. Bir süre sonra oğlumun sağlık durumuna bakacaklar. Beyninde ödem var. Kalbi çalıştırıldı ama son durumu nedir, onu bekliyoruz dedi.Baba Ünal Avcı da, başka çocukların ve hastaların aynı durumla karşılaşmaması için sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.