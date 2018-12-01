İzmir Amerikan'ın Sembolü Bristol Binası Yenilendi

Sadece okulun değil, İzmir'in de sembol binalarından biri olan, kentin tarihine tanıklık eden Bristol Hall'de öğrenciler, müzik, kodlama, tasarım ve seramik atölyelerinde yeteneklerini keşfedecek. Tarihi bina sanat ve teknolojiyi, geçmiş ile geleceği buluşturacak.

Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı olarak hizmet sunan ve 140 yılı geride bırakmanın gururunu yaşayan İzmir Amerikan Koleji'nin (ACI) emektar binası Bristol Hall, modern bir eğitim binası olarak yenilendi.1931 yılında inşa edilen ve uzun yıllar çeşitli derslere ev sahipliği yapan, sadece okulun değil İzmir'in de sembolleri arasında yer alan tarihi Bristol Hall Binası, mimari aslına uygun olarak ve kültürel ruhuna sadık kalınarak yenilendi ve gelecek kuşakların hizmetine sunuldu.

Sağlık ve Eğitim Vakfı ile ACI yöneticileri, öğretmenleri ve mezunlarının katıldığı açılış töreninde konuşan İzmir Amerikan Koleji (ACI) Başdanışmanı Tim Huttemann, "Okulumuzun 140. Kuruluş Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı yılda, kampüsümüzün en değerli binalarının başında gelen Bristol Binamızın yenilenme sürecini de tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Okulun 1878 yılında kurulduğu Basmane semtinden, 1924 yılında şimdi bulunduğu Göztepe'deki kampüse taşındığını hatırlatan Okul Müdürü Didem Erpulat da, öğrenci sayısının artmasıyla yapılan ilk ek binanın, 1931 yılında tamamlanan Bristol Binası olduğuna dikkat çekti. "Bu cennet kampüste, bu zarif abide, nice parlak nesillerin yetişmesine tanıklık etmiştir" diyen Erpulat, şöyle devam etti:

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"Bristol Binası bazen yatakhane, bazen lojman, bazen kreş bazen de yemekhane oldu. Müzik dinletilerine, söyleşilere, davetlere ev sahipliği yaptı. Eskiden var olan Ev Ekonomisi derslerini bu binadaki mutfaklarda işledik."

Binanın, 'geçmiş ve geleceği', 'sanat ve teknoloji'yi buluşturan bir tarihi miras olduğunu vurgulayan Erpulat, şu bilgileri verdi:

"Tarihi binamız, çağımızın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına uygun olarak, sanatla teknolojinin, bilgiyle becerinin birleştiği, bütünsel bir eğitim modelinin sergilendiği, modern bir eğitim binası olarak yenilendi. Öğrencilerimiz, giriş katındaki müzik sınıflarında ve kayıt stüdyosunda klasik ve modern müzik dallarında eserler besteleyecek, orta kattaki kodlama ve robot tasarım atölyelerinde geleceğin sınırlarını zorlayacak, üst kattaki seramik, çizim ve tasarım stüdyolarında ise yaratıcılıklarını keşfedecekler."