İzmir anayasa mahkemesi, 5 milyon 79 bin tl'lik kararı orantılı buldu

Anayasa Mahkemesi, 5 milyon 79 bin TL'lik kararı orantılı buldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun döküm fabrikasının sahiplerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, zehirli atıkların toprağa gömüldüğü ve bertaraf edilmediği, halk sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle kendilerine verdiği 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezasına yaptığı itiraz, Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi. Anayasa Mahkemesi (AYM), cezanın orantılı olduğuna hükmetti.

Gaziemir'de bulunan eski kurşun döküm fabrikasının, radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya da karıştığı ve halk sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Fabrika sahiplerine, 2007 yılında 321 bin TL ceza verildi. Fabrika sahipleri itiraz etse de, karar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince, bu defa 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası verdi. Şirketin sahipleri verilen cezanın orantısız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

PARA CEZASI KESİNLEŞTİ

İtirazı inceleyen AYM, verilen para cezasının orantılı olduğuna ve mülkiyet hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığına hükmetti. Böylece, 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası kesinleşmiş oldu.

Söz konusu radyoaktif atıkların bulunduğu Emrez Mahallesi sakinlerinden Cuma Canki, 2 kayınbiraderinin kanser olup vefat ettiğini iddia ederek, Biz bunlardan çok çektik. Buralarda eskiden gezinilmezdi. Bir karınca bile yaşayamaz hale geldi. Herkes, en ufak bir durumda hasta oluyordu. Kanser vakaları da artmıştı dedi. Bir diğer mahalle sakini Orhan Kara ise, Ben çocuğumu sürekli hastanelere götürüyordum. Sürekli hasta oluyordu. Zamanında mahalle olarak çok tepki göstermiştik, imza kampanyaları düzenlemiştik. Kararı olumlu buluyorum dedi.

Kaynak: DHA