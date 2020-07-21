İZMİR Anız ateşi marketler zincirin deposunu yaktı

Anız ateşi marketler zincirin deposunu yaktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir tarladaki anız ateşi bitişikteki bir marketler zincirine ait depoda sıçradı. Deponun ahşap paletlerin bulunduğu bölümünü saran alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

Torbalı'nın kırsal Pancar Mahallesi'ndeki bir tarlada, bugün saat 13.00 sıralarında yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle bitişikteki bir marketler zincirinin deposuna sıçradı. Alevler kısa sürede depodaki ahşap paletlerin olduğu bölümü sardı. Alevlere 1 söndürme helikopteri ile de havadan müdahalede bulunuldu. Bir yandan da depoda çalışan işçiler tahliye edildi. Alevler 1 saatte, ürünlerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alınırken, depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.