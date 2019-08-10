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İzmir-Ankara karayolunda bayram yoğunluğu

Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

10.08.2019 11:10 İzmir-Ankara karayolunda bayram yoğunluğu
İZMİR- Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı arifesinde yola çıkan tatilciler, İzmir-Ankara karayolunda Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği karayolunda, İzmir'den Eskişehir, Ankara ve Konya'nın yanı sıra Uşak, Antalya gibi illere giden sürücülerin yolculuğu çileye döndü.
Bayram yoğunluğu nedeniyle alarma geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Derbent, Avşar, Ergenekon, Üzümlü, Irlamaz Kavşakları gibi önemli noktalarda önlemlerini arttırdı.



Turgutlu, Manisa, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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