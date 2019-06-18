18.06.2019 20:11
Haberler» Güncel» Haber

İzmir-Ankara karayolunu su bastı

İzmir-Ankara karayolunu su bastı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir- Ankara karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Turgutlu ilçesinde saat 18.00'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Turgutlu, İzmir, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:25 Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
20:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı
20:24 İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı
20:23 Bulgaristan'da gönül erenleri projesi etkinliği
20:21 Sağanak etkili oldu
20:20 Trabzon'da taşkın 2 ölü, 1 yaralı -2
20:19 Nazilli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi