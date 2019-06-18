18.06.2019 19:03
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Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Manisa'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda ulaşım her iki yönde durdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir- Ankara yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

E-96 KARA YOLU SULAR ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, Manisa kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı. Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: Dunya.com
Turgutlu, Manisa, İzmir, Ankara, Ekonomi

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