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İZMİR Anneler Günü için çiçekler bugünden alınabilir

Anneler Günü için çiçekler bugünden alınabilirKORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında haftasonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına derk gelen Anneler Günü için çiçeklerini erken alacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekler taze...

07.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:38
Anneler Günü için çiçekler bugünden alınabilir
KORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında haftasonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına derk gelen Anneler Günü için çiçeklerini erken alacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekler taze kesiliyor bu yüzden vazo ömrü uzun oluyor. Çiçekleri vazoda suya koymak lazım. Havalar da çok sıcak değil, serin bir yerde saklanırsa bir hafta dayanır. Kazablanka, Lilyum gibi çiçeklerin vazo ömrü 15 gün. Kır çiçeklerinin vazo ömrü ise 10 gün. Bir iki gün serin yerde saklayarak, annelerine verebilirler" dedi.
Çiçekçiler için en özel günlerden biri olan Anneler Günü öncesi İzmir'de yapılan mezatta bin 500 kova çiçek satışa çıktı. Çiçekçiler, cuma günü 00.00'dan itibaren başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yayınlanan genelge ile, çiçek satan dükkanların pazar günü de evlere sipariş götürebileceği açıklandı. Sevindirici haber sonrasında dükkanlardaki çiçeklerini yenilemek için son şanslarını kullanan çiçek satıcıları, mezatta alışveriş yaptı. Kısıtlama nedeniyle annelerine cuma gününden çiçek alacak olan vatandaşlara önerilerde bulunan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekler taze kesiliyor bu yüzen vazo ömrü uzun oluyor. Çiçekleri vazoda suya koymak lazım. Havalar da çok sıcak değil, serin bir yerde saklanırsa bir hafta dayanır. Kazablanka, Lilyum gibi çiçeklerin vazo ömrü 15 gün. Kır çiçeklerinin vazo ömrü 10 gün. Biz gülleri bir hafta soğuk dolaplarda tutuyoruz. Evde de güllere hiçbir şey olmaz. Suda ve serin bir yerde saklanabilir" dedi.
Anneler Günü hedeflenerek güzel çiçekler üretildiğini söyleyen Kış, "Anneler Günü çok özel bir gün, çiçeklerin verildiği en özel gün. Herkese yetecek kadar çiçeğimiz var, kalite de güzel. Dün akşam açıklanan genelge bizi sevindirdi. İnsanlar evlerinden çıkmadan internetten sipariş verebilecekler. Hazırlıklarımız yapılıyor. Çiçekçi arkadaşlarımız maskelerini eldivenlerini takarak çiçekleri ulaştıracaklar. Kimse korkmasın, çiçeklerde virüs yok. Çiçekler ilaçlanıyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Cuma gününden dükkana gelip çiçeklerini seçebilirler, pazar günü arkadaşlarımız evlere götürecek. Anneler en çok sulanıp büyütebilecekleri çiçekleri istiyor. O yüzden saksı bitkileri, terraryumlar, Bonzailer, orkideler, kokulu minyatür karanfiller tercih ediliyor. Kır çiçekleri alınıyor" dedi.
Mezata katılan çiçek toptancısı Kadri Salarvan, "Anneler Günü için çiçekler taze taze satılacak. Talep çok, herkes annesine götürmek istiyor. Satışlar her türlü yapılacak. Geçen hafta hiç satılmadı. Bu haftanın başından bu yana satışlar var. Fiyatlar ucuz" şeklinde konuştu. İZMİR Anneler Günü için çiçekler bugünden alınabilir

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, İzmir, Güncel, Haber

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