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İZMİR Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölenler unutulmadı

Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölenler unutulmadıMUĞLA'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri kazada yaşamını yitiren 24 kişi, 3'üncü ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

10.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:32
Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölenler unutulmadı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri kazada yaşamını yitiren 24 kişi, 3'üncü ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Anma töreninde, ölen 24 kişi anısına inşa edilen Yaylacık Anneler Parkı ve Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakıldı.
İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın üçüncü yıl dönümünde, ölenler İzmir'in buca ilhçesindeki Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı'nda anıldı. Anma törenine katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, anıta kırmızı karanfiller bırakarak, kazada yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıç'la birlikte anıta karanfil bırakan kazada hayatını kaybedenlerden Ayşe Namlıarkan'ın eşi Mehmet Akif Namlıarkan, eşinin ölümünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala toparlanamadıklarını dile getirerek, "Bu yıl üçüncü sene oldu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Toparlanmış sayılmayız. Eşimle birlikte yaşadığımız evimizi kitledik, kızımızı da alıp, başka bir eve taşındık. Çok üzüntülüyüz" dedi.
'MEZAR TAŞINI SEVECEĞİM'
Ayşe Namlıarkan'ın kızı Yasemin Namlıarkan ise, annesine duyduğu özlemi dile getirerek, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından annesinin mezarını ziyaret edeceğini ifade etti. Namlıarkan, "Büyük bir acı kaybımız oldu. Hayatımız tamamen değişti. Anneler Günü'nde anneme çiçek vermek, hediyeler almak isterdim ama olmadı, nasip böyleymiş. Hiç sevmediğim bir gün diyebilirim. Ben şimdi yarın veya öbür gün yasak kalktıktan sonra gidip annemin mezar taşını seveceğim" diye konuştu.
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İZMİR Anneler Günü’nü kutlamaya giderken kazada ölenler unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Marmaris, İzmir, Güncel, Haber

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