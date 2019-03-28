İzmir Annesine Ait Otomobille Kaza Yapan 15 Yaşındaki Ogeday, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: DHA

İzmir'de, annesine ait olan, gizlice aldığı otomobille otoyol gişelerinin duvarına çarpan ve alev alev yanan otomobilde can veren 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın cenazesi toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede anne Esra Kaya, güçlükle sakinleştirildi.Kaza, dün (çarşamba) sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolunun Işıkkent Gişeleri Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9'uncu sınıf öğrencisi Ogeday Kaya, evin önünde park halinde olan, 35 KB 0165 plakalı annesine ait otomobili, aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. Kaya'nın gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.ANNENİN FERYATLATI YÜREKLERİ BURKTUTalihsiz genç için bugün Yamanlar Cemevi'ne cenaze töreni yapıldı. Törene, Kaya'nın matematik öğretmeni olan annesi Esra Kaya ve babası Sedat Kaya'nın yanı sıra, akrabaları, sınıf arkafaşları ve anne Esra Akın'ın öğrencileri de katıldı. Öğrencileri ayakta yakınlarının yardımıyla güçlükle durabilen öğretmenleri Esra Akın'a çiçek verirken, arkadaşları da Ogeday için uzun süre gözyaşı döktü. Anne Kaya'nın, cenazenin defnedilmek üzere arabaya yüklendiği sırada üzerinde Türk bayrağı konulan tabutta elleriyle sarılarak teslim etmek istememesi yürekleri burktu. Ogeday Kaya'nın cansız bedeni, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.