İzmir Annesini Boğup, İntihara Kalkıştı

Kaynak: DHA

Annesini boğup, intihara kalkıştı (2)ANNESİNİ ELLERİYLE BOĞMUŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğunu öne süren Rıza Tosun'un (47), annesi Sevdiye Tosun'u (79) elleriyle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Annesini öldürdükten sonra çok sayıda hap içip ardından bileklerini kesen Rıza Tosun'un, kabloyla ise kendisini asmaya kalkıştığı, ancak ağırlığını taşımayıp koptuğu anlaşıldı.TEDAVİSİ SÜRÜYORHastanedeki tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u elleriyle boğarak öldürdüğünü, ardından da çok sayıda hap içip, bileklerini kestiğini ve kabloyla kendisini asarak intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Evde incelemelerde bulunan polis, kablonun koptuğunu ve Rıza Tosun'un yere düştüğünü belirledi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarınca teslim alınan Sevdiye Tosun'un, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.