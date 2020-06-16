İZMİR Araç çarpmasıyla şehit olan polis memuru Buket de 'asli kusurlu' bulundu

Araç çarpmasıyla şehit olan polis memuru Buket de 'asli kusurlu' bulunduİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpıp, şehit olmasına yol açan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına devam edildi.

16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:29
Araç çarpmasıyla şehit olan polis memuru Buket de 'asli kusurlu' bulundu
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpıp, şehit olmasına yol açan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, uyuşturucu kullandığı kesin olan Sedat A.'nın yanı sıra Buket Keleş'in de asli kusurlu olduğu yer aldı. Bunun üzerine Keleş ailesinin avukatı, bilirkişi raporunda Keleş'in kusuru bulunmadığın belirterek, çelişki sebebiyle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etti. Duruşma talep üzerine ertelendi.
Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında, geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen kazada, Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat A., hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı rapor hazırladı. Rapora göre, kaza sırasında Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve bu sebeple de sanığın aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı belirtildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU, POLİS DEĞİL
Bunun dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Sefa Kuralay'ın bilirkişi raporu tamamlandı. Bu raporda ise Sedat A.'nın, uyuşturucu ve keyif verici madde aldıktan sonra araç kullandığı, aracı ön görülen hız limitinin üzerinde sürdüğü, hızını hava şartları ve çevre şartlarına göre ayarlamadığı, yola gereken dikkati vermediği için kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. Aynı raporda Keleş'in, 'Ancak yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartıyla ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler' açıklamasını uygun davrandığı ve asli kusurlu olmadığına yer verildi.
ADLİ TIP KURUMU RAPORU: SÜRÜCÜ DE POLİS DE ASLİ KUSURLU
İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmaya Keleş ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu katıldı. Celsede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen 3'üncü bir raporda açıklandı. Bu raporda ise, Sedat A.'nın idaresindeki araçla gereken dikkatini yola vermediği, fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığı ve kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı için asli kusurlu olduğu yer aldı. Aynı raporda Buket Keleş'in ise, oto korkuluk (bariyer) bulunan yolda geçiş yapmadan önce seyir halinde olan araçların seyir durumlarını yeterince kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, koruma tedbirine başvurmaması sebebiyle asli kusurlu olduğu belirtildi.
Keleş ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapor ile bilirkişi raporu arasında çelişki olması sebebiyle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini göz önüne alarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
İZMİR Araç çarpmasıyla şehit olan polis memuru Buket de ’asli kusurlu’ bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Güncel, Haber

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