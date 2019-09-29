İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı sona erdi

İzmir Körfez
Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı, Orcestra ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.
İzmir Körfezi'nde yaklaşık 400 sporcunun 47 yelkenle katıldığı yarışların ikinci ve son gününde, 6-9 knot hızında yarışlar yapıldı.
Bugünkü yarışları Arkas Comet A ekibi birinci sırada tamamladı. Genel klasmanda Orcestra birinci, Arnes ikinci, Arkas Comet A ise üçüncü oldu.
Dereceye giren ekipler ödüllerini, bu akşam Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek törende alacak.