İzmir Aşırı Yağış Alan İzmir'de, Afad'ın Doğal Afet Tatbikat Senaryosu da Değişti

Kaynak: DHA

Aşırı yağış alan İzmir'de, AFAD'ın doğal afet tatbikat senaryosu da değiştiİzmir'in bu yıl aldığı rekor yağışlardan sonra sık sık sel felaketi, heyelan gibi doğal afet yaşanması üzerine, AFAD'ın planlı tatbikatında da geçen yılların aksine değişiklik yapıldı. İzmir'in yanı sıra 6 ilden gelen takviye AFAD ekipleri ile ilgili kurumların desteklediği tatbikatta, sel suları altında kalan bölgede temsili kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Helikopterin de kullanıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince, doğal afetlerde ya da acil durumlarda hayat kurtarmak için yapılacak faaliyetler, oluşturulan senaryo üzerinden tatbikatla canlandırılıyor. Bu kapsamda İzmir'de de tatbikat yapıldı. Geçmiş yıllarda deprem tatbikatlarının yapıldığı İzmir'de, bu yıl yoğun yağış sonrasında sık sık sel felaketinin ve heyelanların yaşanması üzerine, senaryoda değişikliğe gidildi. AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan senaryoya göre, aşırı yağışlardan sonra Gediz Nehri'nin taşmasıyla oluşan sel sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı.İKİ SAFHADA GERÇEKLEŞTİRİLDİSenaryo gereği selin yaşanmasından sonra AFAD İl Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde, atılacak adımlar belirlendi. Bunun sonrasında ise bölgeye kentteki kurtarma ekiplerinin yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir illerinden de takviye ekipler kaydırıldı. AFAD'ın yanı sıra İtfaiye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi 26 farklı yerel kurumdan da destek alındı.GERÇEĞİNİ ARATMADIFırtına ve sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan araçların üzerine devrilen ağaçlar kaldırıldı. Diğer yandan da sel suları altında kalan yerleşim yerlerinden kurtarma çalışmaları yürütüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, temsili olarak sular altında kalan evlerinin çatılarına çıkan vatandaşlar zodyak botlarla bulundukları yerlerden alındı. Yine suda mahsur kalan evcil hayvanlar da teknelerle kurtarıldı. Teknelerin gidemediği bölgedeki vatandaşlar için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter devreye girdi. Bunların yanı sıra tatbikatta hem suda hem de karada gidebilen Argo isimli araç kullanıldı. Ayrıca sel sularının yayılmasının engellenmesi için de bariyerler kuruldu.Tatbikat sonrasında açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Metin Saroğlu, Biz geçen yıl deprem tatbikatı yapmıştık, ancak bu yıl sellerin yaşanması, toprak kaymalarının olmasından dolayı senaryoyu değiştirdik. Sel suları altında kalan bölgeden kurtarma çalışması yaptık. Sabahki ilk bölüm çok başarılı geçti. İkinci bölümde de ekiplerimiz diğer illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kendilerinden istenenleri başarılı bir şekilde yerine getirdi. Burada bu tür olaylara hazır olmanın yanında hem yeni araçları ve yöntemleri kullanmak hem de kurumların birbiriyle koordinesini sağlamış olduk dedi.