İzmir Atı İple Otomobilin Arkasına Bağladı

İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde, bir sürücü, atı boynundan iple arabaya bağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüyü görenler, sürücüye tepki gösterdi.
Gündüz saatlerinde Demirköprü
Mahallesi'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, aracın arkasına, bir atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. Bu anlar, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu davranış, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Demirköprü,Karşıyaka,İzmir
11 Aralık 2018 Salı 20:08