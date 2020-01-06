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İzmir Avrupa Gençlik Başkenti olmak için kolları sıvadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in 2023 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması için kolları sıvadı. Avrupa Gençlik Forumu'na resmi başvuru önümüzdeki Ocak'ta yapılacak.

06.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:04 İzmir Avrupa Gençlik Başkenti olmak için kolları sıvadı

- Gençlerin kentteki karar verme süreçlerine katılımını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi "genç dostu İzmir" yolunda bir adım daha atıyor. Büyükşehir, 2023 Gençlik Başkenti olmaya hak kazanabilmek için önümüzdeki Ocak'ta Avrupa Gençlik Forumu'na resmi başvuruda bulunacak.

Başvuru öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve gönüllü gençlerle birlikte çalışmaları ise sürüyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle yapılan İzmir Gençlik Atölyesi'nde eğitim, öğretim, istihdam, girişimcilik, sağlık ve refah, kültür ve yaratıcılık, gençlik katılımı, gönüllü faaliyetler, kentte yaşam ve güvenlik başlıkları ele alınarak sorunların çözümü için ortak öneriler geliştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen kentte gençlerle birlikte yürüttüğü projelerin bazıları şöyle:

Abla-Ağabey-Kardeş Projesi

Proje kapsamında, yeterli olanaklara sahip olmayan çocuklar rol model olarak benimseyebilecekleri üniversiteli veya üniversite mezunu gençlerle buluşturuluyor. 2007'den beri uygulanan proje kapsamında bugüne kadar 15 bin üniversiteli genç aracılığıyla 12 bin kardeşe ulaşıldı. Sürdürülebilirlik Akademisi, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2019'un Sosyal Etki Kategorisinde 22 proje arasında Abla- Ağabey -Kardeş Projesi'ni en iyi proje olarak seçmişti.

İzmir Gençlere Kucak Açıyor

İzmirli gönüllü gençler, kayıt dönemlerinde kente gelen gençleri ve ailelerini otogarda sıcak çorba, çay ve poğaça ikramıyla karşılıyor. Barınma ve kayıt konusundaki soruları yanıtlanan öğrenciler ücretsiz servislerle üniversitelerine ulaştırılıyor.

Birlikte kolaylaştıralım hayatı

Liselerdeki gençlere olumlu düşünme, hedef ve amaç oluşturma, kişisel farkındalık, dijital şiddet, sosyal medya okur yazarlığı, teknolojinin mesleklere etkisi eğitimi veriliyor. Yaşadıkları sınav baskısına karşı da uzmanlarla bir çalışma yapılıyor. Üniversitelere teknik gezi yapılarak gençlerin okumak istedikleri bölümler ve mesleklerle ilgili bilgi alması sağlanıyor.

Mahallemizde film çekiyoruz

Kısa film eğitimi alarak kendi filmlerini çeken gençler, bir fikrin öyküden senaryoya dönüşmesini, çekim yöntemlerini ve kurguyu öğrendikleri gibi oyunculuk görevini de bizzat kendileri üstleniyor.

Agora'da Bir Yaşam Atölyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora'da Bir Yaşam Atölyesi'nde zorunlu göçmenleri psiko-sosyal açıdan desteklemek amacıyla eğitim faaliyetleri, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleniyor.

Gençlik Festivali

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Bayramı'nı İzmir'de Gençlik Festivali'yle kutluyor. İnciraltı Kent Ormanı'nda çadır kuran gençler 3 gün boyunca spor etkinlikleri, yarışmalar, kültürel aktiviteler ve konser programlarıyla dolu dolu bir festival geçiriyor. İzmir Gençlik Festivali 2019'da altıncısı düzenlenen Shining Star Awards – Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri yarışmasında yılın en iyi festivali ödülünü aldı.

Havagazı Gençlik Meclisi

Tarihi Havagazı'nda oluşturulan gençlik merkezinde 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlere yönelik tiyatro, diksiyon, hitabet sanatı, beden dili ve iletişim, yoga, fotoğrafçılık, latin dansları, işaret dili kursları düzenleniyor. Kurslardan bin 500 genç yararlanıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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