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İzmir aynı günde iki okula giren hırsız yakalandı

Aynı günde iki okula giren hırsız yakalandıİzmir'in Buca ilçesinde aynı gecede Ufuk Ortaokulu'na ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen E.K. (20) yakalandı.

04.11.2019 14:17
Aynı günde iki okula giren hırsız yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde aynı gecede Ufuk Ortaokulu'na ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen E.K. (20) yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde 864 sokakta bulunan Ufuk Ortaokulu ve 841 sokakta bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K. (20), gece saatlerinde hırsızlık yapmak için ilk olarak Ufuk Ortaokulu'na gizlice girdi. Ufuk Ortaokulu'nda bir süre duran E.K., çalacak bir şey bulamayınca buradan hırsızlık yapmadan ayrılıp aynı bölgede bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'ne gizlice girdi. Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nden bir miktar nakit para ile kantinden birkaç eşya çalan E.K., okuldan ayrıldı. Sabah saatlerinde okula giden idareciler, durumu polise bildirdi. Parmak izlerini alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Şüpheliyi tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla E.K.'yi, çaldığı para ve eşyalarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir aynı günde iki okula giren hırsız yakalandı

Anadolu Lisesi, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA


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