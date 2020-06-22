İZMİR Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi

Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti.

22.06.2020 00:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:01
Babalar Günü'nde mezarlıkta su çilesi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Babalar Günü'nde Doğançay Mezarlığı'nda yaşanan su sıkıntısı dikkat çekti. AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, mezarlıktaki su sıkıntısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl da sevinç ve hüzün ile birlikte kutlandı. Evlatlar babalarına hediyeler alıp birlikte zaman geçirdi. Babası hayatta olmayan vatandaşlar ise mezarlıkların yolunu tuttu. Ancak babasını ziyaret etmek için Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na giden evlatlar su sorunuyla karşılaştı. Mezarlıktaki su sorununu AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat'ın paylaştığı videoda, vatandaşlar mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasından kaynaklı şikayetlerini dile getiriyorlar. Polat, yaptığı paylaşımda, "Doğançay mezarlığının da insanların çilesi bitmiyor, sürekli olarak suları kesik. Babalar gününde, yakınlarını ziyaret eden insanlar, manevi özel anlarını çile çekerek yaşıyor. Sıcak izmir gününde elinde şişeler ile su aramaya çıkıyorlar." ifadelerine yer verdi. İZMİR Babalar Günü’nde mezarlıkta su çilesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğançay Mezarlığı, Babalar Günü, Bayraklı, Güncel, Haber

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