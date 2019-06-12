İZMİR Babalar için sesli kolye tasarladı

Babalar için sesli kolye tasarladı Babalar Günü
için hediye arayışları sürürken İzmir
'de tarihi Kemerlatı Çarşısı'nda bir kuyumcu 'sesli kolye' tasarladı. Kolyeye görüntü yükleniyor, QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler kendisine iletilen sesli mesajı dinliyor.
Babalar Günü'nde babalarına parfüm, saat ya da kravat gibi sıradan hediye almak istemeyenler sevgilerini sesli mesajlı kolyelerle iletiyor. İzmir'deki bir kuyumcu da Babalar Günü için sesli kolye tasarladı. Her kolye için kişiye özel üretilen QR kodunu (karekodu) akıllı telefonlarına indirenler sadece kolye üzerindeki karekod ve 'sesli kolye' uygulaması ile erişebilecekleri çok özel görüntüleri hediyelerine ekledi. Ürünlerinde teknolojiyi kullanan kuyumcu Osman Nuri Çam, 200 TL'den satışa sunduğu sesli kolyelerle müşterilerinin ilgisini çekti. Babalar Günü için yeni bir ürün yelpazesi sunduklarını anlatan Çam, şöyle dedi
Çocuklar babalarıyla ya da anneler eşleriyle çekildikleri fotoğrafları bize gönderiyor. Lazer makinesinde gümüşü astar haline getirip bilgisayarda bu fotoğrafı işliyoruz. Makine astarı kazıyor ve kesiyor. Gümüş
plakanın üzerine fotoğraf işleniyor. Daha sonra cila ve boya işlemi yapılıyor. Aynı işlemi kolye ucunda olduğu gibi kol düğmesi, anahtarlık, şövalye yüzüğü ya da kravat iğnesi gibi hediyeliklerde de uygulayabiliyoruz. Farklı tasarımlarla satışa sunuyoruz.
Fotoğrafın uygulandığı hediyelik malzemelerin arkasına bir karekod yerleştirdiklerini anlatan Çam, hediyeyi alan babaların telefonlarına yüklediği uygulamayla kendilerine özel mesajı istedikleri an izleyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü
Hediye edilecek objelere görüntü veya ses yükleyebilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ürünün arkasındaki karekoda sesli mesaj yükleyip eşlerine ya da babalarına hediye verebiliyorlar. Müşteriler internet üzerinden de bize ulaşıyor. Sosyal medyada duyurular yapıyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor, talepler arttı. Karekoda videolarını yükleyip babalarına hediye edebiliyorlar. Bu hediye sadece Babalar Günü için değil eşler arasında da ilginç bir hediye olarak dikkat çekiyor.
UNUTULMAZ HATIRA
Her yıl aldığı klasik hediyelerden vazgeçmek istediğini dile getiren Yusuf Karaaslan (14) da babasına bu yıl sesli kolye vereceğini söyleyerek Babama hep parfüm alıyordum. Bu yıl farklı birşey almak istedim. İnternette gördüm ve buraya geldim. Babam için görüntü çekeceğim. Babam için unutulmaz bir hatıra olacak dedi.
Kaynak: DHA
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