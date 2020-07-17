İZMİR Bakan Ersoy Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık

Bakan Ersoy: Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık (2)

ILICA PLAJI 'MAVİ BAYRAK' ÖDÜLÜ KAZANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mavi Bayrak Projesi kapsamında, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı da 'Mavi Bayrak' ödülünü kazandı. Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a plaket takdim etti. Mavi bayrağı Ilıca Plajı'ndaki surf sporcularından alan Doğa isimli küçük kız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti. Bakan Ersoy, mavi bayrağı göndere çekti.

Bakan Ersoy, "Üçüncülüğü yakaladığımız 2008 yılından itibaren kazandığımız mavi bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık. İlk üçteki diğer ülkeler olan İspanya ve Yunanistan'a baktığımızda görüyoruz ki, inişli çıkışlı bir grafik mevcut. Bu şu anlama geliyor; Türkiye uluslararası standartlarda sunduğu kaliteyi tüm rakiplerine rağmen koruyor. Altına imzasını attığı kriterleri yerine getirmede ve devamlılığı sağlamakta tüm rakiplerinden çok daha başarılı. Unutmamak gerekir ki mavi bayrak yalnızca bir temizlik simgesi değil. Çevre yönetimi, donanım ve güvenlik yönetimi gibi birçok başlığın karşılığında belirtilen bir sembol. Sormamız gereken soru; böylesine bir başarıya rağmen bugün neden üçüncü sırada olduğumuzdur. Ülkemizde yüzme suyu mükemmel kalitede çıkmasına rağmen mavi bayrak için değerlendirilemeyen 417 yüzme alanı mevcut. Bunlardan 246 tanesi kanalizasyon sistemi ve arıtmaya bağlı olmayıp, plaj niteliği uygun olmayan kapalı yerler. Geriye kalan 171 nokta için en büyük kısmı mavi bayrak ödülünün gerekli olduğuna inanmayan ve bu nedenle istemeyen 77 alan teşkil ediyor. Bu bölgelerde olanaklar mevcut olmasına rağmen sürdürülebilir turizm bilincinin yerleşmemiş olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken, söz konusu tesis ve belediye plajlarını kapsayacak şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını hep beraber gerçekleştirmek" diye konuştu.

'MAVİ BAYRAK'TA DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIZ'

Bakanlık öncülüğünde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) ile gerekli organizasyonları yapıp, bir an önce bu bölgelere mavi bayrak kazandırılmasının öncelikler arasında olduğunu aktaran Ersoy, "Geri kalan alanlardan 56 tanesi nitelikli işletmelerin bulunmadığı ikinci konut önü ve kamu kampları plajlarıdır. Üzerinde sadece duş ve tuvalet bulunan eve başka hiçbir şeyin bulunmadığı plajlar için yaklaşık 105 bin TL yatırım maliyeti öngörülmektedir. Bu maliyetin üzerinde imkanlar bulunan kamu kampları ve belediyelerin kontrolündeki ikinci konut önü plajlar için çok daha düşük seviyelere ineceğimizi öngörüyoruz. Yine mevcut 26 nokta plaj niteliği olup aktif kullanılan ve paket arıtma yatırım ihtiyacı olan yerlerde. Öncelikli olarak kamu kuruluşları ve belediyelerimizle bakanlık olarak bu yıl itibarıyla irtibata geçiyoruz. Kamu kuruluşlarımıza mavi bayrak aldırtacağız, belediyelerimizden de öncü olmaları gerektiğini rica edeceğiz. Onların da kendi plajlarında mavi bayrak almalarını teşvik edeceğiz. Başta halk plajları olmak üzere ücretsiz plajların olduğu noktalarda, paket arıtma tesislerinde eksiklikler var. Önümüzdeki yılın bütçesinde bununla ilgili bir kaynak ayırıyoruz. Bakanlık olarak bu paket arıtmaları 2021 itibariyle hızlı bir şekilde harekete geçirip işletmelerini ilgili ilçe belediyelere devredeceğiz ve düzenli olarak denetimlerini gerçekleştireceğiz. Biz elde ettiklerimizi korumada çok başarılıyız, rakamlara bakınca da görülüyor. Önümüzdeki eğitim ve proje gereklerini yerine getirdiğimizde mavi bayrakta dünya birincisi olmamamız işten bile değil. Bunları başardığımız takdirde 486 olan mavi bayrak sayımız 2021'de 575'e 2022'de 713'e ulaşacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen tüm zorunluluğu yerine getirmeye hazırız. Belediyelerden, tesis ve işletmelerden de aynı gayreti bekliyoruz. Bugün bu ödül töreni vesilesiyle de bir kez daha Türkiye olarak turizm standartlarında sahip olduğumuz yüksek kaliteyi ilan etmiş oluyoruz. TURÇEV'e yürüttüğü temiz ve detaylı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.