İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi

Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söylediİZMİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nden elde edilen gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora'ya aktarılacağını açıkladı.

15.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:04
Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi
İZMİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nden elde edilen gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora'ya aktarılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Yeni Çeşme Projesi başta olmak üzere birçok konu için İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi ardından Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti. Agora Örenyeri'ni de gezen Bakan Ersoy'a; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TARKEM yönetimi ve turizmciler eşlik etti. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Bakan Ersoy, Başkan Soyer ve Başkan Oran ile görüştü. Gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası'nın geçici listesine alınan Kemeraltı ve Agora bölgesinin kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyleyerek, "TARKEM'i UNESCO Dünya Miras listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız" dedi.
Ege Turizm Merkezleri Çeşme Etabı hazırlık toplantıları için düzenli olarak İzmir'e ve Çeşme'ye geldiklerini ifade eden Bakan Ersoy, projenin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olmasını istediklerini belirtip, "Başta Ticaret Odamıza ve ilgili belediyelerimize birçok STK'mıza projeyi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlı, koruma kullanma dengesi yüksek proje halinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içindeyiz. Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Çeşme Projesi'nden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını Çeşme projesinin alt yapısında sonra da Ege Bölgesi'nin alt yapısında kullanacağız ki İzmir öncelikli. Bu bağlamda da Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz. Bu projelerde elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak" dedi.
"TARKEM'İ BAKANLIĞIN RESMİ TEMSİLCİSİ OLARAK ATADIK"
Kemeraltı ve Agora bölgesinin UNESCO'da kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kemeraltı'nın istenilen seviyeye gelmesi için gönüllülük esasıyla kurulmuş olan TARKEM'i de UNESCO Dünya Mirası'nın listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Hızlı bir şekilde eksiklikleri tamamlayarak, dosyasını tamamlayarak yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız. İzmir Ticaret Odası'na da çok teşekkür ederim. İzmir ile ilgili projelere tarafsız bir şekilde yaklaşarak bize her türlü desteği veriyorlar. El birliği ile şeffaf ve iyi niyetli yaklaşıldığında çok hızlı sonuç alabiliyor" dedi. İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir’e aktarılacağını söyledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemeraltı, İzmir, Güncel, Haber

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