İzmir Bakan Kurum'dan İzmir'e 'Sosyal Konut' Açıklaması

Bakan Kurum'dan İzmir
'e 'sosyal konut' açıklaması (4)
'BU ÜLKE, BU ŞEHİRLER CHP
DÖNEMİNDE NE ZAMAN BAHARI GÖRDÜ Kİ BU DÖNEM GÖRSÜN' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İzmir'deki programına Kemalpaşa
ilçesi ziyareti ile devam etti. Kemalpaşa'da mini bir miting yapan Bakan Kurum, burada Türkiye
'nin önünün kesilmek istendiğini savundu. Kurum, "Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablo çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. ve piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçte en son darbe girişimine kadar bu millet liderimizin arkasında durdu. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. İşte görüyoruz ki ülkemizde tüm meydanlarımız milletimizin sevgisi ile dolup taşıyor. Cumhur İttifakı kağıt ve kalemle oluşturulmadı. İçinde ülke sevdası, karşılıklı saygı var. Devletin ve milletin bekası var" dedi. CHP'nin seçim sloganına da değinen Bakan Kurum, "CHP'nin sloganı 'Martın sonu bahar.' Ben de buradan soruyorum; Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, kalbinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz, çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. 31 Mart'ta çöp, çamur, çukur siyaseti güdenler kaybedecek" diye konuştu.
'BELEDİYELER 7/24 ÇALIŞACAK'
Seçmenin, 'Önce millet, memleket' diyen Cumhur İttifakı'na sığınacağını söyleyen Bakan Kurum, "İzmir ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi. 31 Mart seçimlerinde bu değerini görecek. İzmir için gece gündüz çalışmaya hazırız. Yeter ki sizin derdinizle dertlenen belediye başkanları olsun. İşte Kemalpaşa'da var" dedi. Vatandaşa hizmet etmek için çabaladıklarını söyleyen Kurum, "Belediyelere genelge gönderdik. Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak. Belediyede gece gündüz hizmet edecek birini bulacaksınız ve talepleriniz anında karşılanacak" diye konuştu.
'ERZURUM'A HIZLI TREN NE ZAMAN GELECEK'
Bakan Kurum'un konuştuğu esnada bir vatandaş, " Erzurum
'a hızlı tren ne zaman gelecek" diye sordu. Bunun üzerine gülümseyen Murat Kurum, "Erzurum'a hızlı tren mi? Kemalpaşa'dayız amca. Kemalpaşa'ya bir getirelim de Erzurum'a da getiririz" yanıtını verdi. Murat Kurum, Kemalpaşa'da yapılan millet bahçesinin, Binali Yıldırım
'ın adı ile açılacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini de kaydetti.
UĞURLU'DAN ÇEKİLME RESTİ
Kemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti
'li başkan adayı Arif Uğur
ise yaptığı konuşmada, CHP'nin belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı
'ya çağrıda bulunarak, "Rıdvan Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını getirsin. Biz de getirelim. Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA