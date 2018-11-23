İzmir Bakan Pakdemirli: 490 Milyon TL'lik Destekleme Ödemelerine Başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (2)
FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE ZİYARET İzmir
'de yapılan Ege
Ekonomik Forumu'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, daha sonra 5 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı
Adliye Sarayı'na yapılan terör saldırısını kahramanca önleyip ardından şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti. Mansuroğlu Mahallesi'ndeki dua okunan evine giren Bekir Pakdemirli, şehit polis memurunun eşi Rabia Sekin'e Kuran- ı Kerim hediye etti. Bekir Pakdemirli'nin sonraki adresi ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçerek, parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı.
İzmir,Bekir Pakdemirli