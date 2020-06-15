İZMİR Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde

Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde (2)BAKANDAN HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir serayı ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı.

15.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:23
Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde (2)
BAKANDAN HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir serayı ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı. İncelemesi sırasında DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde mecliste görüşülen hobi bahçelerine getirilecek yaptırım ve düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Pakdemirli, meclisin çalışmasının ardından ilk torba yasada hobi bahçesi açılmasına yaptırım getirileceğini söyleyerek daha önce üretime başlayan bahçelerle ilgili, "Yasak olan yasaktır. O bölgelerde de üretime son verilecek" dedi. İZMİR Bakan Pakdemirli’den Bingöl’deki üreticilere müjde

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Bingöl, İzmir, Güncel, Haber

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