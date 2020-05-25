İZMİR Bakan Pakdemirli'den video konferanslı bayram kutlaması

Bakan Pakdemirli'den video konferanslı bayram kutlamasıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.

25.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:24
Bakan Pakdemirli'den video konferanslı bayram kutlaması
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatı ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Bakan Pakdemirli, Covid-19 pandemisi dolayısıyla bu yıl kalabalık iftar sofralarında, sahur sohbetlerinde, teravih namazlarında buluşamadıklarını ve mahzun bir ramazan geçirdiklerini söyledi. Devletin güçlü varlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği sayesinde son 18 yılda ülkenin alt yapısının sağlamlaştırıldığını ve alınan önlemler sayesinde dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, koronaviras ile ilgili mücadelenin de başarıyla sürdürüldüğü ve salgını kontrol altına almaya başladıklarını belirtti. Pakdemirli, Biz bize yeteriz diyerek, aziz milletimizin birliktelik kültürünü bir kere daha ortaya koymuş olduk. Muhakkak ki bundan sonra, yeni normallerle sürdüreceğimiz hayatımıza alışmak biraz daha zaman alacak. Fakat inanıyorum ki bu zor zamanları da sabırla aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere daha nice ramazanlara hep birlikte kavuşacağız? dedi.
'2023 HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ'
Pandemi sürecinin başarılı yönetildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli; Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısıyla, eğitim ve bilim sistemleriyle, tarımıyla, teknoloji ve sanayisiyle milletinin ve insanlığın ümidi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getiren Pakdemirli, oturulan makamların gelip geçici olduğunu ancak millete hizmetin baki olduğunu belirterek, Biz de hep birlikte milletimiz, memleketimiz için hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah? diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İZMİR Bakan Pakdemirli’den video konferanslı bayram kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel, Haber

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