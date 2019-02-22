İzmir Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı

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Bakan Pakdemirli, üniversitede ders vermeye başladı (2)KEMERALTI ÇARŞISI'NDA YEMEK YEDİ, ESNAFI DİNLEDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Kızlarağası Hanı'nda esnafların iş yerlerine girerek burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu ve bazı partililer de eşlik etti. Bakan Pakdemirli'nin Kemeraltı turunda, kendisini kahve içmeye davet edenler de oldu. Pakdemirli, teklifleri geri çevirdi. Girdiği iş yerinde öz çekim yapmak isteyen bir kadın, önce Özçekime karşı mısınız diye sordu. Pakdemirli de karşı olmadığını söyleyince, esnaf kadın Bakan ile özçekim yaptı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Pakdemirli, daha sonra Kemeraltı'ndaki bir lokantada yemek yedi. Kemeraltı ziyaretinde, Pakdemirli'ye bazı vatandaşlar zaman zaman yerel yönetimlere ilişkin sorunlarını da aktardı. Tarihi çarşıdaki esnaf turunun ardından Cuma Namazı'nı Şadırvan Camii'nde kılan Pakdemirli, ardından Ege Üniversitesi'ndeki programa katılmak üzere, buradan ayrıldı.