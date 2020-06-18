İZMİR BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDI

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (3)YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımının ardından Tahtalı Barajı'nda yapılan tatbikata katıldı.

18.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:46
Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (3)
YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKAT
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımının ardından Tahtalı Barajı'nda yapılan tatbikata katıldı. Rusya'dan Türkiye'ye getirilen iki adet 'Be-200ChS' amfibi uçağı, tatbikat kapsamında barajdan su alarak, yangın mahalline su bıraktı. Bu amfibi uçakların, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette olacağı öğrenildi. Seri üretimi yapılan Be-200ChS uçaklar, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ile çevre izleme gibi maksatlar için kullanılacak. İZMİR BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahtalı Barajı, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Haberler››Güncel››İZMİR BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:06: MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı - Haber 01:05: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü - Haber 00:55: Son dakika haber... İhvan: "Mursi'nin vefatıyla ilgili uluslararası bir soruşturma açılana kadar rahat etmeyeceğiz" - Haber 00:48: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi - Haber 00:46: Bir yıl önce yaşanan sel felaketinden sonra Çamlıktepe'den geriye yıkıntılar ve acı hatıralar kaldı - Haber 00:15: MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler