İZMİR-Bakan Varank'tan İzmir'e yatırım müjdesi

Kaynak: DHA

Bakan Varank'tan İzmir 'e yatırım müjdesiEGE Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) meclis toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs sürecinde ekonomik yatırımlarla ilgili bilgi verdi. İzmir'in sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişmesi için İzmir Teknoloji Üssü projesine önem verdiklerini anlatan Bakan Varank, Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kurduklarını belirterek Bu koridorda oluşacak bilgi birikimiyle, küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Ülkemizin üretken gençleri, tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak dedi. Bakan Varank, TEKNOTEST İzmir'in yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek 11 milyon liralık bu yatırımın, 2021'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını açıkladı. EBSO mayıs ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. EBSO Yönetim kurulu başkanı Ender Yorgancılar ve meclis başkanı Salih Esen ile birlikte çok sayıda meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Varank, normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını söyledi. Toplam 45 kuruluşun Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi için başvurduğunu ifade eden Bakan Varank, İzmir'deki fabrikaların da bu belgeye sahip olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Varank, kovid-19'un meslek hastalığı sayılması talebi ile ilgili de Çalışma Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını, bu konuda düzgün bir strateji uygulanması gerektiğini dile getirdi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik kılavuz hazırladıklarını söyleyen Varank, Bakanlık olarak sanayimiz için kritik bir adım atarak TSE ile birlikte normalleşme sürecinde, almanız gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına ve araya bayram tatili girmesine rağmen, şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Biz bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. İzmir'deki fabrikaların bu belgeye sahip olması çok önemli. Böylece; hem salgına karşı dayanıklılığınız artacak hem de iç ve dış piyasalarda rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacaksınız. Turizm alanında da Kültür ve Turizm Bakanlığımız Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı başlattı. Bu kapsamda; konaklama ve yeme-içme tesisleri uluslararası standartlara göre değerlendiriliyor. İlk belgeyi TSE Antalya'daki bir otele verdi. Böylece ilgili tesis, güvenilir olduğunu da kanıtlamış oldu. Böyle belgelere sahip tesisler, turistler açısından daha yoğun tercih edilecek. Turizmin başkentlerinden olan İzmir de bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli. Normalleşme süreciyle birlikte inşallah ekonomik göstergelerimiz hızla toparlanacak ve kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte İzmir, güçlü sanayisi ve AR-GE ekosistemiyle en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak. Yarınları sizlerle birlikte şekillendirecek, dirsek temasında olmaya devam edeceğiz dedi.'KUSURSUZA YAKIN YÖNETİM SERGİLEDİK'EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın kovid-19'un meslek hastalığı sayılması konusundaki talebi üzerine Varank, konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ifade etti. Uygulamanın meclisten kanun şeklinde geçmesinin dezavantajlı olabileceğini anlatan Varank, Kanunun iptal edilmesi durumunda risk oluşabilir. Durum yeterli değilse güvenceyi sağlayacak şekilde mevzuat çalışmaları yapılabilir. Bunu değerlendiriyoruz dedi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin büyük bir başarı kaydettiğini ifade eden Varank, şöyle konuştuDoğru bildiklerimizi tekrar sınamaya tabi tuttuk. Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının, böyle bir musibet karşısında anlamsız kaldığına hep birlikte şahit olduk. Hepimizi gururlandıran husus ise Türkiye'nin salgınla mücadelede sahada gösterdiği başarı oldu. Sağlıkta, sanayide, eğitimde, ulaştırmada, yani aklınıza gelebilecek her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kusursuza yakın yönetim sergiledik. Zamanında harekete geçtik, dinamik bir politika setini takip ettik. Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. Sıkıntı çeken her kesime, işçisinden emeklisine, KOBİ'lerimizden girişimcilerimize toplumun tüm katmanlarına dokunduk. Bununla birlikte esnek üretim kabiliyetlerine sahip sanayimiz sayesinde de arz sıkıntısı çekmedik. Yeni normale giden yolda; reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bu sabah 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı açıklandı. Yüzde 4.5'lik bu büyüme beklentilerimizle gayet uyumlu. Aslında geçen senenin eylül ayından itibaren, ekonomide güçlü bir canlanma söz konusuydu. Salgınla birlikte, bu eğilim mart ortasında kesintiye uğradı. Nisan ayında hem ülkelerin içe kapanması hem de alınan önlemler sebebiyle talepte ciddi daralmalar yaşandı. Mayıs ayında otomotiv ve tekstil fabrikaları yeniden işbaşı yaptı. Ekonomik güven endeksi dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin ve üreticilerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükselmeye başladı.YEREL KALKINMAYA BÖLGESEL DESTEKEkonomide canlanmanın yaz aylarında hız kazanabileceğini belirten Bakan Varank, senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görülebileceğini dile getirdi. Salgın sonrası dönemle ilgili tahminlerde bulunan Bakan Varank şöyle devam etti Şu an pek çok ülke talebi kısmış durumda. Ertelenmiş talep yeniden harekete geçtiğinde, sanayinin bu talebi en iyi şekilde karşılaması gerekiyor. Ayrıca tedarik zincirleri kanalıyla gelecek. Küresel şirketler, tek tedarikçiye bağlı olmanın taşıdığı riski bizzat yaşayarak acı bir biçimde öğrendiler. Dolayısıyla bu şirketler kendilerine yeni üretim ortakları aramaya başladı. Üretim kabiliyetlerimiz, lojistik altyapımız ve dinamik işgücümüzle bu şirketler için cazibe merkeziyiz. Sahip olduğumuz bu artıları, somut ve sonuç alabileceğimiz işlere dönüştürmeliyiz. Biz Bakanlık olarak üretimde istikrarı ve rekabeti artıracak politikalarla reel sektörün yanında olacağız. Katma değerli yerli üretimi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programıyla; yalın üretim ve dijital dönüşümü model fabrikalarla; inovatif fikirleri ve yeni girişimleri AR-GE desteklerimizle; üretken yatırımları teşvik belgelerimizle ve yerel kalkınmayı da bölgesel desteklerimizle hızlandırmaya devam edeceğiz.TEKNOLOJİ KORİDORU KURULACAKİzmir sanayisinden beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu anlatan Bakan Varank, Bu nedenle İzmir'e verilen yatırım teşviklerinin arttığına dikkat çekerek şunları söylediBu senenin ilk dört ayında İzmir'e verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırım hayata geçecek ve 4 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Yatırım iştahınızın önümüzdeki süreçte de katlanarak artmasını bekliyoruz. İzmir sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişsin, kabiliyetlerini artırsın istiyoruz. İzmir Teknoloji Üssü projesini, Bilişim Vadisinin kurumsal gücüyle birleştirdik. Böylece Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kuruyoruz. Bu koridorda oluşacak bilgi birikimiyle, küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Ülkemizin üretken gençleri, tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak.FİRMALARIN İHRACAT KAPASİTESİNDE ARTIŞAnkara ve Bursa'da olduğu gibi, İzmir'de de bir model fabrika kuracaklarını söyleyen Bakan Mustafa Varank, EBSO ve İzmir Ticaret Odası ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Bu fabrikada hem kesikli hem de sürekli üretime ilişkin teorik ve pratik eğitimler verileceğinin altını çizen Varank, Hali hazırda eğiticilerin eğitimi tamamlandı. Fabrikanın tadilatı eylülde bitecek. İnşallah ekim ayında da model fabrika işletmelerimize hizmet vermeye başlayacak. İzmir'de ayrıca bir Yenilik Merkezi de kuruyoruz. Bu merkezde de ürün bazlı yenilikçilik kapasitesini geliştirecek adımlara odaklanacağız. Teknolojiyi odağına alan start-up'lara ve ürün gamını çeşitlendirecek firmalara mentörlük desteği vereceğiz. Bu merkezi de inşallah kasım ayında açacağız. Model fabrika ve yenilik merkezinin faaliyete geçmesiyle; Ege Bölgesi sanayicilerinin verimliliği ve rekabet gücü artacak, dijital dönüşümleri hız kazanacak. İzmir Kalkınma Ajansımız da sizlerin yanında olmaya devam ediyor. İzmir'de temel mottomuz; çevresel hassasiyetleri gözeten yeşil ve mavi büyümenin bir arada gerçekleşmesi. Buradan hareketle; 25 milyon liralık bütçeyle sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak için çağrıya çıkacağız. Bu konuda sanayicinin bilinç düzeyini artırmak ve yönlendirmek üzere Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin kurulmasını planlıyoruz. Ajansımız fizibilite çalışmasına başladı. EBSO'nun da bu işi sahiplenmesini bekliyorum. Yine AB Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 3 milyon Avro bütçeli Best For Energy projesi Temmuz ayında başlayacak. Proje İzmir'deki temiz enerji kümesinin, hem yeni firmaların katılımı hem de mevcut firmaların desteklenmesi yoluyla güçlendirilmesini amaçlıyor. Ajansımızın yürüteceği bu projeye de EBSO'nun katkısını bekliyoruz. TEKNOTEST İzmir'in yapım çalışmaları sürüyor. Bu test merkezi; İzmir ve bölgede elektrik, elektronik ve elektromekanik sektörlerinde üretim yapan firmaların CE sertifikası almalarını kolaylaştıracak. Böylece firmalarımız kaynak tasarrufu sağlarken, ihracat kapasitelerini de artıracak. 11 milyon liralık bu yatırımın, 2021'in ilk çeyreğinde hizmete alınmasını planlıyoruz diye konuştu.'MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN'Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerini hatırlatarak yerli üretime destek istedi. Bakan Albayrak'ın yerli üretimin destekleneceğini ifade etmesinin kendileri için ümit kaynağı olduğunu anlatan Yorgancılar şöyle devam etti Bizim ülkemizdeki üretim çeşitliliği çok fazla. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından dolayı orada pazar elde edebilmemiz, Avrupa'da üretici konumunda yükselmemiz için ihracat destek seferberliği ve teşvik sistemi uygulanması gerekiyor. En büyük sıkıntımız, kovid-19'un meslek hastalığı sayılmaması. Bunla ilgili torba yasa hazırlandığını duyduk. Bu konunun da yazılması gerek. Yorgancılar, kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılmasının tüm sanayicilerin ortak dileği olduğunu da sözlerine ekledi.