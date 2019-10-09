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İzmir bakan varank'tan operasyon yorumu

Bakan Varank Uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli tezgah var (2)SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI, LION ARACININ DİREKSİYONUNA GEÇTİİzmir'deki programı kapsamında Torbalı'da itfaiye araçları üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Lıon...

09.10.2019 14:44
Bakan Varank Uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli tezgah var (2)
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI, LION ARACININ DİREKSİYONUNA GEÇTİ
İzmir'deki programı kapsamında Torbalı'da itfaiye araçları üreten bir fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Lıon isimli havaalanı uçak yangınlarını söndüren aracın direksiyonuna geçti. Aracı kullanan Bakan Varank, yerli üretim olan Lıon için, Bu aletleri yerli ve milli olarak, özel teşebbüs firmamız tasarlıyor ve dünyaya ihraç ediyor. Malezya Başkanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu aletleri kendisine tanıttı. Buraya 12 milyon Euro ihracat yapıldı. Buradaki araçların bir kısmı Nijerya'ya satılıyor. Bu araba da Sırbistan'a satıldı. Biz hükümet olarak bu tür firmaları destekliyoruz dedi.
Bir süre aracı kullanan Varank'a şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim tarafından plaket verildi.
İzmir bakan varank'tan operasyon yorumu

Mustafa Varank, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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