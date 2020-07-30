İZMİR Bakan Yardımcısı İnce, İzmir’de trafik denetimine katıldı

Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'de trafik denetimine katıldı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilçedeki trafik denetim noktasında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı için trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Kemalpaşa ilçesinde bulunan Ankara asfaltı polis noktasını ziyaret etti. İnce'yi Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel karşıladı. İnce, vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtırken trafik kurallarına duyarlı olunması amacıyla araç içerisindeki çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.