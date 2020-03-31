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İZMİR-Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu

Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konulduİZMİR'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.

31.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:42
Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
İZMİR'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir fabrikanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmamasına rağmen maske ürettiğini tespit etti. Fabrikaya yapılan operasyonda, tıbbi standartlara uygun 92 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulup, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üretilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı ancak fabrikayla Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma olmadığı için el konulduğu belirtildi. Maskelerin ücretlerinin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödeneceği açıklandı. İZMİR-Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel

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İZMİR-Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
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