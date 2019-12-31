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İzmir Bakır Madenliler Derneği açıldı

İzmir'de uzun yıllardır faailiyetlerini sürdüren Bakır Madenliler Derneği, yeni yerine kavuştu.

31.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:12 İzmir Bakır Madenliler Derneği açıldı

Bakır Madenliler Derneği Açılış töreninde bir konuşma yapan Dernek Başkanı Serpil Bayrak, "İzmir'de, bulunan yeni dernek binamızda Madenli hemşerilerimiz ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin bir dernek çatısı altında toplanması önemli. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulda yönetim olarak göreve geldikten sonra çalışmalarına hız verdiklerini belirten Bayrak, " 4 bin yıllık tarihe sahip ilçemizde,1995 yılında zarar ettiği gerekçesi ile kapatılan bakır işletme fabrikasının ilçe halkına en büyük darbeyi vurduğunuve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle işçilerin işten çıkarılmasıyla insanların ilçeyi terk etmek zorunda kaldığını ve ülkenin çeşitli il ve ilçelerine göç etttiğini" ifade etti.

İzmir'de yaşayan Bakır Madenlileri ve üyelerinin büyük fedakarlıklarla derneği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten, İzmir Bakır Madenliler Dernek Başkanı Serpil Bayrak,"Temel amacımız topluma fayda sağlayabilmek. Hemşerilerimizle sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Elazığ ve Bakır Madenlilerin Bu özveriyi gösteren derneğimize hepimizin destek olması lazım. Herkese fayda sağlamamız gerekiyor. Hepinize bizi yeni yerimizde yanlız bırakmadığınız için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefa getirdiniz" dedi.

İzmir Konak İlçesi SGK kurumu karşısında Saray İşhanının 6. katındaki dernek binası açılışına İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Muzaffer Acar, Ege Elazığlılar Federasyonu Başkanı Nejat Ak'ın eşi, yönetim kurulu üyeleri ile Madenliler ve davetliler katıldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda İzmir Bakır Madenliler Derneği Dernek Başkanlığına Serpil Bayrak yeniden seçildi.


Madenli, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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