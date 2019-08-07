İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, İzmir
Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanına katkı verecek şekilde altyapı oluşturularak sağlık temalı bir üniversite olmayı hedefleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi, tüm bölümlerde yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Altı fakülte, iki yüksekokul ve üç enstitü ile öğrenim verilen üniversiteyi 14 okul birincisinin tercih ettiği de kaydedildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş de üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik etti.