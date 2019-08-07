Haberler» Güncel» Haber

İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu.

07.08.2019 16:08 İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanına katkı verecek şekilde altyapı oluşturularak sağlık temalı bir üniversite olmayı hedefleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi, tüm bölümlerde yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Altı fakülte, iki yüksekokul ve üç enstitü ile öğrenim verilen üniversiteyi 14 okul birincisinin tercih ettiği de kaydedildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş de üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü
16:58   Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti
16:58   Bodrum Mumcular da orman yangını EK
16:58   Çorum'dan kısa kısa
16:58   Adana'da müze duvarının çökmesiyle ilgili dava açıldı
16:58   BAKAN KURUM: KAZ DAĞLARI'NDA 195 BİN AĞAÇ KESİLMEDİ
16:58   Osmaniye'de polis sahte para ve dolandırıcılara karşı uyardı