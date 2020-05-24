İZMİR BAKLAVA YERİNE EV YAPIMI SALEPLİ DONDURMA

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, artan hava sıcaklıkları sebebiyle bayramın favori tatlısı olan baklava yerine ev yapımı salepli dondurmayı önerdi.

24.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:10
DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, artan hava sıcaklıkları sebebiyle bayramın favori tatlısı olan baklava yerine ev yapımı salepli dondurmayı önerdi. Zünbülcan, "Salep, sindirim sıkıntısı yaşayan kişiler için oldukça faydalı. Yaz mevsiminde geçireceğimiz Ramazan Bayramı'nda baklava tatlısı yerine salepli dondurma iyi bir alternatif olabilir" dedi.
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yaz mevsimine denk gelen Ramazan Bayramı'nda tatlı yapacak olan kişilere baklava yerine salepli dondurmayı önerdi. Sıcak havalarda ağır bir tatlı olan baklava yerine ev yapımı salepli dondurmanın çok daha faydalı olacağını belirten Zünbülcan, "Salep, oldukça faydalı bir besin. Öksürüğe, hazımsızlığa son derece iyi geliyor. Tatlı yapmak isteyenler, hem sıcak havada dondurmayla ferahlayacaktır hem de daha sağlıklı bir bayram geçireceklerdir. Burada önemli olan salebin güvenilir bir yerden alınması gerekiyor. Dondurma içerisine katkısız, gerçek salebin kullanılması sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır" dedi.
MEYVELİ DE YAPILABİLİR
Meyveli dondurma tercih eden kişilerin evlerinde yapacakları salepli dondurmayı da meyveyle çeşitlendirebileceklerini söyleyen Zünbülcan, "Dondurmayı sade yemek istemeyen kişiler, tariflerine meyve de ekleyebilirler. Meyveleri püre haline getirerek, hazırladıkları karışımın içerisine koyabilirler. Bir kap içerisine dondurucuya koyarak saat başı çırpma işlemi sonrasında dondurma kıvamı elde edilebilir. Özellikle, çekirdek aileyle birlikte geçirilecek olan bu bayramda, dondurma tarifiyle çocuklarında mutlu olması sağlanabilir. Ağır tatlıların önerilmemesinin sebebi; sütün ve salebin vücuda olan faydasını sevilerek tüketebilecek gıdalar sayesinde vücuda alınmasını sağlamak" ifadelerini kullandı. İZMİR BAKLAVA YERİNE EV YAPIMI SALEPLİ DONDURMA

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Diyetisyen, Güncel, Haber

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