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İzmir balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına...

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına boğulduAYDIN'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı.

09.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:54
Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına boğuldu
AYDIN'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Özgecan A.'nın anne ve babasının boşandığı, genç kızın tatil dönemlerinde 'de yaşayan annesinin yanında yaşadığı, bir süredir de psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Kızının tabutu başında, acılı anne Nuray Y. ile oğlu Arda A., birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan atladığı öne sürülen üniversite öğrencisi Özgecan A.'nın (22) cenazesi, memleketi İzmir'in Buca ilçesine getirildi. Özgecan A. için Şirinyer Merkez Camii'nde, İkindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye annesi Nuray Y., kardeşi Arda A., babası Kemal A.'nın yanı sıra arkadaşları ve akrabaları katıldı. Kızının tabutu başında, acılı anne Nuray Y. ile oğlu Arda A., birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Baba Kemal A., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Özgecan A., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Özgecan A.'nın anne ve babasının boşandığı, genç kızın tatil dönemlerinde İzmir'de yaşayan annesinin yanında yaşadığı ayrıca, bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Cenaze törene gelen Özgecan A.'nın arkadaşları ise, genç kızla ilgili sorulara yanıt vermedi.
İzmir balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına...

Aydın, İzmir, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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