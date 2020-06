İZMİR Bariyerleri yıkıp, doğaya 50 ton moloz döktüler

Kaynak: DHA

Bariyerleri yıkıp, doğaya 50 ton moloz döktülerİZMİR'in Buca ilçesinde moloz dökümünü engellemek için konulan beton bariyerleri yıkarak yeşil alana tonlarca moloz bırakıldı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ortalama 50 ton molozu kentin yeşil alanından temizlediklerini belirtti.Buca Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artan kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Kaçak döküm yapanlar, molozların bertarafı için belirlenen ücretleri ödememek için Buca'nın Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerinde çevreye zarar veriyor. Zabıta ekipleri kaçak dökümlere karşı cezai işlem uygularken, fen işleri ekipleri ise her gün ortalama 50 ton kaçak molozu doğadan toplayarak imha ediyor. Son olarak ise Şahin Tepesi'ne kaçak moloz döküldüğünün ihbarını alan Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgeye gittiklerinde çirkin görüntüyle karşılaştı. Bölgede, kaçak döküm yapılmasına engel olmak için konulan beton bariyerlere rağmen tonlarca moloz döküldüğü tespit edildi. İnşaat atıklarından oluşan moloz, ekiplerce olay yerinden kaldırılarak alan temizlendi.Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, doğaya verilen zararlardan herkesin sorumlu olduğunu söyleyerek, "Ekiplerimiz her gün 50 ton molozu akciğerlerimizden temizlemek için çalışıyor. Bu utanç maalesef hepimizin. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Buca'nın bir tek çiçeğine zarar verenin karşısında duracağız. Kaçak moloz dökümünü gören vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyorum. Hep birlikte alarmda olacağız" dedi.