İzmir Barosu yönetim kurulu üyesinde koronavirüs şüphesi

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Afhan Topel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.Barodan yapılan açıklamaya göre, Topel'in hastalık semptomlarını göstermesi üzerine hastane yatışı yapıldı.Açıklamada, "Meslektaşımız şu anda hastanede müşahade altında tutulmakta ve kendisine konulan tanıyı kesinleştirmek üzere yapılan test sonucunu beklemektedir. Yönetim kurulu üyemizin genel sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA