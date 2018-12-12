İzmir Barosundan "İzmir İnsan Haklarının Başkenti" Kampanyası

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:36



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:36

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel "İzmir İnsan Haklarının Başkenti" kampanyası başlattıklarını belirterek, "İzmir'i insan haklarının farkında olan, hangi haklara sahip olduğunu, bunları nereden ve nasıl talep edebileceğini bilen bir kent haline getirmek istiyoruz." dedi.Yücel, Alsancak'taki baro binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'i insan haklarının başkenti yapmak için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışacaklarını söyledi.İnsan hakkı ihlali olduğunu düşündükleri yerlerde ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sorunun çözümü için çabalayacaklarını ifade eden Yücel, "İzmir Barosunun, bütün sivil toplum kuruluşlarını duyarlı harekete geçmeye hazır hale getirerek onları bir potanın etrafında birleştirmeyi başarabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de iddialı bir sözle yola çıktık." diye konuştu.İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deman Güler de kampanya kapsamında yerel yönetimlerin katkısıyla bir insan hakları köyü oluşturmayı planladıklarını dile getirdi.Basın toplantısının ardından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Karşıyaka Çarşı Sokak'a çıkan avukatlar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni dağıttı.